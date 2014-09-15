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Вчера, 16:38
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Во Владивостоке восстановлен светофор за 100 тысяч рублей

Во Владивостоке восстановлен светофор за 100 тысяч рублей

Фото: Администрация г. Владивостока

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» восстановили работу светофора по улице Уборевича, 15. Оборудование светофорного объекта пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия. В связи с тем, что на данном участке улично-дорожной сети города высока интенсивность пешеходного потока, в том числе учащихся образовательных учреждений, светофор был восстановлен в кратчайшие сроки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в отношении виновника ДТП ведется административное делопроизводство. Ущерб, нанесенный городскому имуществу, составил более 100 000 рублей. Сумма ущерба будет взыскана с виновника в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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