Во Владивостоке восстановлен светофор за 100 тысяч рублей
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» восстановили работу светофора по улице Уборевича, 15. Оборудование светофорного объекта пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия. В связи с тем, что на данном участке улично-дорожной сети города высока интенсивность пешеходного потока, в том числе учащихся образовательных учреждений, светофор был восстановлен в кратчайшие сроки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в отношении виновника ДТП ведется административное делопроизводство. Ущерб, нанесенный городскому имуществу, составил более 100 000 рублей. Сумма ущерба будет взыскана с виновника в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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