Количество квот, выделяемых на бесплатную позитронно-эмиссионную томографию увеличено почти в два раза. В этом году 1500 приморцев смогут бесплатно пройти ПЭТ для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Также бесплатно приморские пациенты могут пройти реабилитацию после серьезных травм. Только на январских праздниках в дорожно-транспортных происшествиях пострадало около 60 приморцев. Об этом подробнее в сюжете.

Варвара попала в серьезное ДТП еще в марте прошлого года. Из больницы после нескольких операций вернулась только в июле. Но травма постоянно напоминала о себе: невыносимая боль и ограниченность движений мешала вернуться к привычной жизни.

Варвара Пономарёва, пациент реабилитационного центра: «Я сюда приехала на ходунках, ходить я не могла по ступенькам и училась я всему здесь. Я не могла вставать с пола, меня научили здесь, с помощью зарядки, бассейн у меня здесь был, мне очень помогли здесь. Я пробыла в реабилитационном центре месяц, и ушла отсюда уже без палки».

Татьяна Кантур, заведующая реабилитационным центром: «На фоне проведенного лечения, это комплексное лечение было, включающее в себя не только занятия с инструктором лечебной физкультурой, здесь применялись специальные механические тренажеры, приспособления, позволяющие увеличить амплитуду движения суставов».

Помимо таких основных процедур, как гимнастика, специалисты единственного на Дальнем Востоке реабилитационного центра предлагают пациентам лечебное плавание, использование тренажеров для восстановительных упражнений, а также большой объем физиотерапии.

Евгения Хмелева, врач-физиотерапевт: «Физиотерапия представлена очень широко, здесь и аппарат светолечения, электролечения, лазеротерапия, используется так же, как вспомогательные методы, массаж и рефлексотерапия».

Сегодня Варвара Пономарева практически не вспоминает о травме, в реабилитационном центре она уже второй раз. За время, проведенное здесь, не заплатила ни копейки — все лечение проходило по полису обязательного медицинского страхования. Сотни людей, нуждающихся в восстановительной терапии просто не знают о такой возможности. Для того, чтобы попасть в центр восстановительной медицины достаточно направления лечащего врача и предоставления справок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]