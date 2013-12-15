Мусорный полигон Надеждинского района, близ поселка Мирный, разрастается. Способствует этому ветер. Его порывы разносят отходы на сотни метров.

Разноцветье среди зимы. Вот только эти краски никого не радуют. Тысячи пакетов на деревьях, кустах, земле. Эта дорога в Надеждинском районе утопает в мусоре.

И всё это летит с полигона. Вереницей сюда идут мусоровозы. С дороги видно и как на свалке трудится техника. Но работать на камеру здесь были не рады, съемочную группу явно не ждали.

- А почему в ветер фотографируете, а не когда убрано?

Вот только ветреная погода в этих местах не редкость. Да и местные жители — дорога ведет к дачным и коттеджным поселкам — говорят, что убирают за собой сотрудники полигона не часто.

Вдоль дороги и мусор, который разнести ветер явно не мог. К примеру, вот этот мешок, практически с человеческий рост.

Картина здесь не меняется годами. Не исключено, что в ближайшее время прокуратура вновь проведет проверку.

А вот серьезную уборку предстоит делать не только вдоль дороги. Косогор скрывает масштабы «ветряной свалки». Порывами мусор разносит здесь на несколько сотен метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]