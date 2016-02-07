В Москве прошел XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», который объединил более 3000 гостей и участников со всей страны. Приехали региональные секретари партии, депутаты, министры, эксперты и журналисты. Только приморская делегация включала 17 человек. Двухдневный съезд начался с обсуждения первоочередных государственных вопросов. Дискуссии вели на семи тематических площадках, одна из которых была посвящена проблемам здравоохранения. Спикером стал вновь избранный секретарь приморского регионального политсовета «Единой России», он же руководитель крупнейшего в крае медуниверситета Валентин Шуматов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]