В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту убийства грудного ребенка
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
По версии следствия, в ночь на 22 января 2017 года в квартире дома на улице Морская в поселке Дунай подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил плачущую дочь. В результате возникшей асфиксии ребенок умер.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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