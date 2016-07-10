Фитнес-клуб «Мастер Джим» продолжает делать сюрпризы. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Новогодние праздники позади, а фитнес-клуб «Мастер Джим» продолжает дарить сюрпризы: годовая карта с рассрочкой платежа и заморозкой всего за 24 800 рублей. Воспользоваться приятными бонусами можно до 2 февраля.
Стройная фигура, коррекция лишнего веса, либо увеличение мышечной массы — клуб «Мастер Джим» поможет достичь вам максимальный результат в короткие сроки. Рена Абасова за 10 лет спортивной жизни в клубе не только обрела красивую фигуру и выносливость, но и активно участвуя в жизни клуба, стала обладательницей путевки в теплую страну.
Рена Абасова, клиентка фитнес-клуба «Мастер Джим»: «Всегда я здесь получаю очень хорошие эмоции, ощущения, я прихожу домой в хорошем настроении. Я вокруг не вижу никаких проблем, я люблю всех!»
Квалифицированный персонал, уютные залы и современное оборудование придутся по душе каждому члену клуба.
Яна Варнакова, фитнес-директор сети фитнес-клубов «Мастер Джим»: «Мы развиваемся и дальше стараемся обновлять не только стены клуба, оборудование, обязательно обновлять знания тренеров, идти в ногу с тенденциями мировыми».
Здоровый образ жизни немыслим без правильного питания. Специалисты клуба рекомендуют после тренировок посетить фитнес-бар, где вас ждут полезная еда и коктейли. А также успейте воспользоваться акцией клуба: приобрести годовой абонемент на выгодных условиях до 2 февраля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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