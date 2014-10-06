Во Владивостоке группа вымогателей пойдет под суд

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: в августе прошлого года во Владивостоке обвиняемые в возрасте 28 и 30 лет, желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательства денежных средств у потерпевшего, осуществляющего придорожную торговлю фруктами.

Под надуманным предлогом о якобы неправомерности осуществления на указанной территории розничной торговли, они выдвинули потерпевшему незаконное требование о передаче им денежных средств в размере 50 тысяч рублей за каждую партию товара, а именно одно машиноместо, с которого будет осуществляться реализация фруктов. Выражая серьезность своих намерений, один из обвиняемых нанес потерпевшему телесные повреждения. Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал злоумышленникам денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

Противоправная деятельность вымогателей была пресечена сотрудниками полиции, когда злоумышленники в очередной раз приехали к потерпевшему за денежными средствами. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Следователем проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: допросы, проверки показаний на месте. Производство следственных действий окончено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]