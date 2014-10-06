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Во Владивостоке группа вымогателей пойдет под суд

Во Владивостоке группа вымогателей пойдет под суд

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: в августе прошлого года во Владивостоке обвиняемые в возрасте 28 и 30 лет, желая улучшить свое материальное положение, решили завладеть чужим имуществом путем вымогательства денежных средств у потерпевшего, осуществляющего придорожную торговлю фруктами.

Под надуманным предлогом о якобы неправомерности осуществления на указанной территории розничной торговли, они выдвинули потерпевшему незаконное требование о передаче им денежных средств в размере 50 тысяч рублей за каждую партию товара, а именно одно машиноместо, с которого будет осуществляться реализация фруктов. Выражая серьезность своих намерений, один из обвиняемых нанес потерпевшему телесные повреждения. Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал злоумышленникам денежные средства в размере 100 тысяч рублей.

Противоправная деятельность вымогателей была пресечена сотрудниками полиции, когда злоумышленники в очередной раз приехали к потерпевшему за денежными средствами. Злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Следователем  проведены необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: допросы, проверки показаний на месте. Производство следственных действий окончено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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