Вместо насекомых отравил свою семью. 33-летний житель Артема, пытаясь избавить свое жилье от тараканов, использовал средство, которое применяют в промышленных масштабах. Сейчас в деталях страшного инцидента разбираются следственные органы. Некоторые подробности происшествия удалось узнать нашей съемочной группе.

Страшная трагедия на Норильской, 8 разыгралась именно за этими дверями 19 января. Семья решила избавить квартиру от тараканов при помощи сильнодействующего химиката, в результате чего погиб маленький ребенок, остальные были госпитализированы.

Привычный многим образ забытого общежития: ободранные стены в подъезде, груды мусора на лестничной площадке. Антисанитарные условия — излюбленная среда для клопов и тараканов. С нашествием живучих насекомых борьба здесь идет не на жизнь, а на смерть. Обычные средства зачастую бессильны, а вызывать специальные службы не каждому по карману. Соседи считают, что «убойный» химикат глава семьи самоcтоятельно взял на работе, на складе местного пивзавода.

- Я прочитала в интернете, там написано, что квадратура — одна таблетка рассчитана на 30 квадратов, — а у них 12 их всего. Мы, конечно, все рассчитываем, безусловно, ответственно. Но мы — женщины, мужчины как-то к этому по-другому относятся все равно.

- Если б он одну таблетку сделал, сразу бы ушел всей семьей, протравилось бы, ничего страшного бы не было. А так: 15 таблеток, это на площадь 150 квадратов и потолки чтобы были метров 15—20.

По словам жильцов общежития, которые хорошо знали пострадавшую семью, средство — по неподтвержденным данным, это был «Фумифаст» — используется в сельском хозяйстве и применяется для обработки зерна от вредоносных насекомых и грызунов. При взаимодействии с воздухом таблетки начинают выделять ядовитые пары. Как следствие: семья оказалась буквально в газовой камере. Сейчас в деле разбирается следствие. А образцы смертоносного вещества изучают эксперты.

Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СКР по Приморскому краю: «Известно, что мужчина взял самовольно химикат по месту работы. В настоящее время назначены различные судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства этого инцидента, в том числе, что это за химикат и почему он оказался в свободном доступе. Расследование уголовного дела продолжается».

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемым в гибели пятилетнего ребенка стал по жестокой иронии судьбы глава пострадавшей от химиката семьи. Уголовное дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]