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Количество регулярных рейсов в отдаленные районы Приморского края увеличится. Видеорепортаж Егора Коваленко и Всеволода Ставчанского

Количество регулярных рейсов в отдаленные районы Приморского края увеличится уже в феврале. Это стало возможным благодаря приобретению нового самолета. Приемку воздушного судна в понедельник, 23 января, провел губернатор региона Владимир Миклушевский. Подробности в нашем следующем материале.

Детище канадских авиаторов прибыло на приморскую землю. Главные преимущества этого небольшого, но быстрого красавца заключается в укороченных взлете и посадке. Эти качества как нельзя кстати подходят для аэродромов с грунтовым покрытием. Самолет стал третьим по счету в краевом авиапарке. Его покупка позволит увеличить количество регулярных рейсов в Дальнегорск и Терней до четырех раз в неделю. По другим направлениям частота полетов также увеличится в разы.

Александр Загибин, заместитель директора предприятия «Пластун-Авиа»: «Воздушные суда уже зарекомендовали себя достаточно хорошо, экономически эффективны, показывают себя с наилучшей стороны и достаточно удобны для пассажиров. Пассажировместимость у данного судна 19 человек, максимальная скорость у него 338 километров в час».

Цены на авиабилеты, как и прежде, останутся доступными. По поручению Владимира Миклушевского стоимость авиаперевозок датируется из краевого бюджета. Свой первый полет над краем самолет совершит уже в феврале. До этого момента ему предстоит пройти регистрацию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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