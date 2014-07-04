Энергетики и мэрия Владивостока проверяют законность размещения гаражей под ЛЭП

Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» совместно с администрацией Владивостока выясняют законность использования земельных участков в охранных зонах ЛЭП под размещение гаражей и прочих хозяйственных построек. Специалисты проверяют 37 земельных участков под линиями электропередачи, на которых размещено 48 таких объектов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на энергетиков.

По итогам проверки будут установлены собственники. При отсутствии у них документов, подтверждающих право пользования земельным участком, строения, самовольно размещенные в охранной зоне ЛЭП, демонтируют.

- Во Владивостоке гаражи и прочие хозяйственные постройки зачастую относятся к категории самостроя. Их владельцы избегают встреч с энергетиками, не желая принимать тот факт, что тесное соседство с действующим энергообъектом может привести к печальным для них последствиям, - рассказывает главный инженер структурного подразделения «Южные электрические сети» приморского филиала ДРСК Валерий Старовойтов. – Вопиющий случай зафиксировали наши специалисты по улице Тунгусская, где в тело опоры линии 110 кВ неизвестные встроили гараж. Линия одна из ключевых в городе, связывает Владивостокскую ТЭЦ-2 с городскими центрами питания. Отсутствие свободного доступа к энергообъектам мешает проведению плановых осмотров и ремонтных работ, ставит под угрозу надежность электроснабжения города.

Энергетики напоминают, что размещение объектов в охранных зонах ЛЭП регулируется правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160. Согласно действующему законодательству, для высоковольтных воздушных линий электропередачи 10 кВ охранная зона составляет 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, а для 110 кВ — по 20 метров в обе стороны от крайних проводов высоковольтной линии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]