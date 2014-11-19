В Приморье без связи с берегом остался экипаж атомного ракетного крейсера

Инцидент произошел в районе седьмого пирса в Фокино. Так называемый плавпирс, связывающий с берегом приходящие военные корабли, стоял на этом месте более 30 лет. Конструкция давно не ремонтировалась, поэтому из-за нарушения герметичности она периодически подтапливалась.

Соответствующие военные службы частично восстанавливали его плавучесть, откачивая воду, но... все-таки случилось то, чего все боялись. Прогнившая конструкция ушла на дно, случилось это как раз во время шторма, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv. Скорее всего, проржавевшие борта плавпирса настолько истончились, что он попросту переломился, наполнился водой и ушел на дно. На момент происшествия возле пирса находился тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Лазарев». Весь экипаж, находящийся на крейсере, по воли случая оказался отрезанным от «большой земли». Более того, вместе с пирсом оборвался и утонул электрокабель, питающий «Лазарева».

На место морского ЧП прибыло почти все местное военное руководство, которое тщательным образом осмотрело остатки ржавой конструкции. Как будет решаться эта проблема, пока неизвестно. Единственное: в запасе есть два новых плавпирса, и износившаяся конструкция будет вскоре заменена.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]