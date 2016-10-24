Весна ненадолго заглянет в Приморье

24 января в Приморье ожидается погода без осадков. Фон дневных температур составит -12…-17°C, на юге и побережье края -7…-12°C.

В среду, 25 января, начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла. Температура воздуха в ночные часы повысится на 3-6°C. Днем она составит -8…-13°C, в прибрежных районах 0…-5°C. Обойдется без существенных осадков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примгидромет.

В четверг антициклон уйдет на восток, а вечером к западный районам Приморья подойдут теплые фронтальные разделы циклона, центр которого будет находиться над северо-западом Китая. Дневные температуры в крае повысятся до -5…-10°C, в южной половине до -2…+3°C. Сохранится погода без осадков.

В конце рабочей недели, под влиянием циклона и фронтальных разделов в крае пройдет снег различной интенсивности и усилится ветер. Возможны гололедные явления.

В первой половине недели в краевом центре сохранится морозная без осадков погода. Ветер стихнет до умеренного. В четверг температурный фон существенно повысится: ночью до -10…-12°C, днем до 0…-2°C. Ветер перейдет к южному направлению.

В ночь с 26 на 27 января во Владивостоке ожидается снег, при южном ветре и температуре воздуха -3…-5°C. Днем снег прекратится, а температура воздуха начнет понижаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]