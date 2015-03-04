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Житель Находки украл деньги с банковских карт своих знакомых

Житель Находки украл деньги с банковских карт своих знакомых

В Находке суд рассмотрит дело о хищении местным жителем денег у своих знакомых.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Прокурором г. Находки утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-на Х., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, преступления совершены в октябре 2016 года. Фигурант знал, что к банковским картам его двух знакомых подключена он-лайн услуга. С целью получения доступа к их сим-картам, он обратился с просьбой об их перевыпуске к своему приятелю - работнику салона мобильной связи (не осведомленного о его преступных намерениях), убедив последнего в том, что данные сим-карты находятся исключительно в его пользовании.

Получив сим-карты, злоумышленник вставил их в телефон и путем набора комбинации цифр на своем телефоне, произвел операции по переводу денежных средств со счетов знакомых на банковскую карту, находящуюся в его пользовании.

В результате таких действий ему удалось похитить денежные средства потерпевших на общую сумму 16 тыс. рублей.

В ходе следствия причиненным потерпевшим ущерб добровольно возмещен фигурантом в полном объеме.

Уголовное дело направлено прокурором города в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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