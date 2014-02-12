"Вести: Приморье. Интервью" с Мариной Лазаревой
"Вести: Приморье. Интервью" с Мариной Лазаревой, врачом-терапевтом, зав.кабинетом медицинской профилактики поликлиники №2 г.Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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