«Вести: Приморье»: Аудиогид поможет ориентироваться во Владивостоке

Экскурсия без экскурсовода. На одном из известных туристических порталов появился аудиогид по Владивостоку. Благодаря ему увидеть самые интересные места города и узнать интересную информацию о них теперь можно совершенно бесплатно. Необходимо лишь устойчивое интернет-соединение и три часа свободного времени. Правда, пока гид доступен лишь на русском языке. Репортаж о виртуальном краеведении смотрите 24 января в заключительном вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]