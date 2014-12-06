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«Вести: Приморье»: Аудиогид поможет ориентироваться во Владивостоке

Фото: Newslab.ru

Экскурсия без экскурсовода. На одном из известных туристических порталов появился аудиогид по Владивостоку. Благодаря ему увидеть самые интересные места города и узнать интересную информацию о них теперь можно совершенно бесплатно. Необходимо лишь устойчивое интернет-соединение и три часа свободного времени. Правда, пока гид доступен лишь на русском языке. Репортаж о виртуальном краеведении смотрите 24 января в заключительном вечернем выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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