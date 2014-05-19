"Вести: Приморье. Интервью" с Анной Личковахой и Оксаной Лосовой
"Вести: Приморье. Интервью" с Анной Личковахой, уполномоченной по правам ребенка в Приморском крае и Оксаной Лосовой, детским и семейным психологом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.10.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Анной Личковаха
-
25.02.2016 Интервью с Мариной Шемилиной, уполномоченной по защите прав предпринимателей в Приморском крае
-
28.10.2015 Интервью с Анной Личковахой (от 27 октября 2015 года)
-
09.12.2014 Интервью с уполномоченным по правам человека в Приморском крае Валерием Розовым
-
07.06.2014 Интервью с директором департамента культуры администрации Приморского края Анной Алеко
-
19.05.2014 Интервью с Мариной Шемилиной, уполномоченной по защите прав предпринимателей
Добавить комментарий