С начала года сотрудники ГАИ привлекли к ответственности более 700 нетрезвых водителей в Приморье

С начала года в Приморском крае полицейские привлекли к ответственности 366 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 351 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования. 17 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Злостные нарушители ПДД привлечены к уголовной ответственности.

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 210 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во Владивостоке и Партизанском муниципальном районе нетрезвые водители спровоцировали 3 автоаварии, в результате которых 3 человека получили травмы различной степени тяжести, 1 – погиб.

Так, 17 января в Ленинском районе Владивостока в результате наезда автомобиля погиб 57-летний пешеход. 37-летний мужчина за рулём автомобиля Хендай Дутро двигался со стороны улицы Светланской в направлении площади Баляева. Наезд на пешехода произошел в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате удара мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в медицинском учреждении. Установлено, что водитель Хендай Дутро управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]