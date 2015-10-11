Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:15
  0

На предприятии «Бор» произошел пожар

На предприятии «Бор» произошел пожар

Фото: Администрация ПК

Происшествие случилось  24 января на территории горно-обогатительного комбината «Бор» в городе Дальнегорске. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, сообщение о том, что на территории АО ДГОК «Бор» горят отработанные пустые мешки из-под серы, складированные недалеко от серного цеха, поступило на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска в 11.15. На место происшествия оперативно прибыли девять пожарных и две единицы техники. Уже в 11.46 пламя было полностью ликвидировано.

«Очаг возгорания находился примерно в 200 метрах от действующих цехов. За счет рассеянной серной пыли огонь распространялся быстро, но эвакуации работников предприятия удалось избежать», – отметили специалисты ведомства.

Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.

Комментировать

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря