На предприятии «Бор» произошел пожар
Происшествие случилось 24 января на территории горно-обогатительного комбината «Бор» в городе Дальнегорске. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как рассказали в краевом государственном учреждении по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от ЧС, сообщение о том, что на территории АО ДГОК «Бор» горят отработанные пустые мешки из-под серы, складированные недалеко от серного цеха, поступило на пульт пожарно-спасательной службы Дальнегорска в 11.15. На место происшествия оперативно прибыли девять пожарных и две единицы техники. Уже в 11.46 пламя было полностью ликвидировано.
«Очаг возгорания находился примерно в 200 метрах от действующих цехов. За счет рассеянной серной пыли огонь распространялся быстро, но эвакуации работников предприятия удалось избежать», – отметили специалисты ведомства.
Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент причины возгорания выясняются.
Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]
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