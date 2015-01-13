Контрабанду дериватов почти на 90 млн рублей задержали на приморской границе

Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту крупной контрабанды особо ценных дериватов в одном из автомобильных пунктов пропуска. Выявленный груз оценен специалистами в более чем 86,5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, во второй декаде декабря в пункте пропуска через государственную границу «Полтавка» сотрудниками Службы в г. Уссурийске Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю был выявлен укрытый от пограничного и таможенного контроля груз, состоящий из дериватов диких животных и валютоемких биоресурсов. Пограничники обнаружили огромное количество запрещенных к добыче исчезающих и редких объектов фауны в одной из грузовых автомашин, следовавших на выезд из Российской Федерации в КНР.

Тайник был устроен в технологической полости контейнера грузовика. Убрав утеплитель между внутренней и внешней обшивкой потолка, злоумышленники аккуратно заполнили образовавшуюся полость дериватами. Такого разнообразия изъятого груза по численному и видовому составу не припомнят даже бывалые сотрудники пункта пропуска. Только сушеного трепанга в тайнике было свыше 700 килограммов – а это более 335 тысяч особей. Помимо «морского огурца», в схроне было обнаружено свыше 1 тысячи рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животных и свыше 1 килограмма пантов.

Изъятый ценный груз, который пользуется повышенным спросом в восточной медицине, а потому очень востребован на азиатских рынках, был передан экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба.

Практически сразу удалось подсчитать сумму ущерба, нанесенного государству уничтожением сайгаков - рога парнокопытных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации, были оценены в 45 миллионов рублей. Еще 28 миллионов составила сумма оценки обнаруженного в тайнике трепанга.

В канун новогодних праздников стали известны новые результаты экспертизы, проведенной Дальневосточным филиалом «Центр Амурский тигр». Так, специалистами центра определен совокупный минимальный ущерб за 38 особей бурых и гималайских медведей, высушенные желчные пузыри которых были обнаружены в контейнере. Он составляет 3 миллиона 420 тысяч рублей. Представленные на экспертизу клыки и когти диких животных, идентифицированные экспертами как 5 зубов амурских тигров, 208 клыков и 103 когтя гималайских и бурых медведей, оценены в 7 миллионов 630 тысяч рублей. 240 бивней моржей, принадлежащие 121 особи подвида моржа тихоокеанского оценены в 2 миллиона 540 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма нанесенного государству ущерба может составить более 86 миллионов 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]