Глава приморского управления Министерства внутренних дел побывал в Кавалеровском районе в рамках традиционных личных встреч с населением. Все, у кого возникли вопросы, собрались в горняцком поселке Хрустальный.

Общаться с начальником краевого управления Министерства внутренних дел в Хрустальном решили культурно — в ДК «Союз». Николая Афанасьева жители разве что по телевизору видели. Вот и начали переговоры с наболевшего. Оказалось, в Кавалеровском и соседнем Ольгинском районах невозможно поставить и снять с учета машину.

Геннадий Худоногов, житель Кавалеровского района: «У нас закрыли МРЭО. И сейчас жители Ольгинского района и Кавалеровского — ездим в Дальнегорск. До сентября они два раза в неделю к нам приезжали, сейчас вообще не стали приезжать».

Интересуют кавалеровцев, как идет расследование громких дел.

Владимир Елизов, житель Кавалеровского района: «Перспективы борьбы с коррупцией. Какие факты, результаты? Может, они скромные, может, ощутимые? О Дальнегорске часто слышим. Что там, как?»

Николай Афанасьев сразу дает понять: разговор открытый. Да и народ не стесняется в оценке работы местных правоохранителей. Из волнующих тем — еще спорные действия полицейских в отдельном следственном эпизоде, нехватка участковых на обширной территории района. И некоторые моменты полицейским вполне по силам исправить в ближайшее время. К примеру, генерал обещал разобраться с работой МРЭО. И похвалил формат добровольных народных дружин. Они существуют в каждом районе, с недавних пор и в Кавалеровском тоже, но их еще мало.

Александр Мамрак, помощник начальника УМВД ПК по общим вопросам: «Более 50 процентов сельских поселений также имеют народные дружины. Начальник УМВД края недоволен рядом глав сельских поселений, где не созданы дружины. Но, тем не менее, мы рассчитываем, что к концу этого года во всех населенных пунктах дружины будут созданы».

В конце встречи Николай Афанасьев взялся за своих: наградил отличившихся сотрудников полиции, а пенсионерам МВД вручил материальную помощь за ущерб во время разрушительного тайфуна «Лайонрок».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]