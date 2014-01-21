Китайцы, живущие в Приморье, отмечают восточный Новый год. Видеорепортаж Анастасии Алферовой и Кристины Радченко
28 января по китайскому лунному календарю наступает новый год – год Красного огненного петуха. Традиционно все жители Поднебесной стремятся вернуться на родину, чтобы собраться семьями за праздничным столом. А вот как отмечают Новый год китайцы, которые остались в Приморье?
Русскими песнями на китайский лад, под аккомпанемент оркестра из города Муданцзян, встречают гостей в Генеральном консульстве КНР во Владивостоке. Недавно назначенный руководитель дипмиссии г-н Янь Вэньбинь и его заместитель Чжоу Хунъю тепло приветствуют русскоязычных поклонников китайской культуры. А гости спешат поздравить друг друга и хозяев приема с наступающим Годом огненного петуха.
Ван Лань, музыкант, г. Муданцзян, КНР: «Новый год у нас называют Праздником Весны. Это символ начала сева и пробуждения сил природы. Мы отмечаем его по лунному календарю. Поэтому каждый раз дата у праздника разная».
Надежда Хузиятова, заведующий кафедрой китаеведения Восточного института: «Есть общее блюдо, которое нас объединяет – это пельмени. Собраться всей семьей за большим круглым столом, приехать пусть издалека, пусть за тысячу километров, вот это тоже то, что объединяет».
Для наших китайских соседей Новый год еще и самый долгий праздник. Люди отдыхают целую неделю, многие уезжают на родину, чтобы побыть с семьей. Студентка университетских курсов русского языка Тянь Синь Год огненного петуха решила встретить в России с новыми русскими друзьями.
Тянь Синь, студентка по обмену: «На этот Новый год я планирую приготовить для своих русских друзей наши традиционные блюда: птицу, рыбу и, конечно, пельмени. Еда на новогоднем столе для нас имеет особый смысл. К примеру, цыпленок и рыба говорят о процветании, утка – о верности, а апельсины приносят удачу».
Нового года по восточному календарю ждут не только китайцы, но и многие приморцы. Готовится к нему и 12-летний Кирилл. Несколько лет он изучает каллиграфию и знает, что одним из самых популярных новогодних украшений китайцы считают табличку с особым иероглифом.
Кирилл Лащенов, ученик школы каллиграфии: «Я рисую иероглиф «счастье». Китайцы вешают его на дверь в канун Нового года вверх ногами и считают, что счастье придет в их дом. Я тоже повешу иероглиф на дверь, и каждый день в моей жизни будет счастливый».
28 января восточный Новый год по лунному календарю встретят в Китае, Южной Корее, во Вьетнаме и других стран Азии. Родным и близким там подарят традиционные красные конверты с деньгами и как россияне пожелают друг другу здоровья, счастья и удачи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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