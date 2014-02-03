Уникальный препарат из японской кукумарии изобретают приморские ученые. В Тихоокеанском институте биоорганической химии ДВО РАН завершились доклинические испытания активных соединений, которыми богаты иглокожие. Их целебные свойства были описаны еще в китайских трактатах XVI века, а вот выделить и изучить вещества из морского женьшеня первым удалось дальневосточникам.

Упитанный представитель иглокожих облюбовал участок скалистого дна. Малоподвижный обитатель дальневосточных морей часто попадает в рыболовные снасти. И как ценный продукт следует на переработку. На этот раз кукумария японская отправляется в лабораторию. Биотехнологов ДВО РАН более 30 лет интересуют целебные свойства голотурии.

Валентин Стоник, академик РАН, директор ТИБОХ ДВО РАН: «Создавать лекарство на этой основе мы начали еще до того, как выяснили: как же на молекулярном уровне это вещество действует. Но когда мы находим молекулярную мишень, то лекарство, если его удастся создать, становится совсем другого уровня. Это уже — инновационное лекарство!»

Клички у этого хвостатого, как выяснилось, нет. У объектов биоиспытаний имен не бывает. Но этому грызуну, говорят, повезло… После искусственного инсульта, а затем интенсивной терапии он быстро идет на поправку. Это показывает и томограф. Здесь магниторезонансное обследование — залог щадящего эксперимента: животное усыпляют лишь на время, чтобы заглянуть внутрь его организма. Всего же для испытаний препарата из кукумарии ученым понадобились 300 мышей и крыс.

Результаты впечатляют! Соединения из морских беспозвоночных укрепляют иммунитет, побеждают инфекции, выводят радионуклиды, подавляют рост опухолей. Похожие свойства давно приметили китайцы в легендарном корне женьшень. В Поднебесной съедобные голотурии так и называют «хайшен», что переводится как «морской корень жизни».

Дмитрий Аминин, заведующий лабораторией биоиспытаний ТИБОХ ДВО РАН: «Речь идет о различного рода инфекционных заболеваниях, при которых иммунитет резко падает, о каких-либо техногенных катастрофах. Например, аварии на ядерных реакторах, когда возможно облучение, речь идет об онкологических больных...»

Как целебное вещество ведет себя на клеточном уровне, первыми выяснили дальневосточники. Механизм, запускающий каскад внутриклеточных барьеров от вредоносных микроорганизмов, заинтересовал ученых мира. Исследовательскую работу приморцев опубликовали в престижном журнале «Nature». Теперь, получив поддержку российского фонда фундаментальных исследований, ученые ТИБОХа как никогда близки к созданию нового эликсира здоровья.

Морской огурец еще полвека назад можно было достать со дна Золотого Рога. Недаром китайцы называют наш город Хайшэньвэй, что дословно означает «Бухта золотого трепанга». Когда-то обитатели чистых морских глубин, трепанг и кукумария, умело фильтровали воду и не представляли труда для добычи. Теперь же самые дорогие морепродукты на рынках стран Азии — это съедобные виды голотурий. А вот созданное на их основе открытие могло быть доступно каждому при одном условии — если бы знаменитая бухта была по-прежнему чистой и оправдывала свое историческое название.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]