Преподавателя Дальрыбвтуза подозревают в получении взятки
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении преподавателя ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ.
По данным следствия, преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета в январе 2017, находясь в помещении вуза, лично получил от студента денежные средства в размере 1500 тыс. рублей в качестве взятки за выставление отметки о сдаче студентом экзамена.
Противоправную деятельность удалось выявить и пресечь благодаря совместной деятельности сотрудников Приморского следственного отдела на транспорте следственного управления, УФСБ России по Приморскому краю и отделения экономической безопасности и противодействия коррупции линейного отдела МВД России Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.
В настоящее время в рамках уголовного дела осуществляется сбор доказательственной базы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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