Пункты пропуска в Приморье изменят режим работы в дни Восточного Нового года
Стал известен режим работы пунктов пропуска через госсграницу в Приморье в дни празднования Восточного Нового года.
В департаменте туризма Приморского края «Вестям: Приморье» сообщили, как будут работать международные пункты пропуска в дни, когда в Китае будут праздновать Восточный Новый год.
Так, автомобильный пункт пропуска «Пограничный» не будет работать на пассажирском направлении 27, 28, 29, 30 января, а также 1 и 2 февраля. На грузовом направлении он закрыт в эти же даты, а также 3 февраля.
Пассажирское и грузовое направления МАПП «Краскино» не будут работать 28, 29 и 30 января, 27 января рабочий день до 11.30.
Пункт пропуска «Полтавка» 27 января работает до 13.00, закрыт на пассажирском направлении 28, 29 и 30 января, на грузовом – в те же даты, а также 1 февраля.
Пассажирское и грузовое направления пунктов пропуска «Турий Рог» и «Марково» закрыты 27, 28, 29,30 января и 1, 2 февраля 2017 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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