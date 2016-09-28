В поселке Светлая продолжают работать спасатели
В Приморье прошло заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в крае. Встреча происходила в формате телемоста, где главы всех муниципальных районов края смогли доложить итоги проведения аварийно-восстановительных работ. Большое внимание было уделено поселку Светлая — самому пострадавшему от тайфуна «Лаойнрок». На сегодняшний день в населенном пункте продолжает работать команда спасателей, которая занимается расчисткой завалов и растительности из русла рек. Доставка дров взята на личный контроль вице-губернатора Приморского края. И самый главный итог проведенных работ — это строительство новой школы в поселке.
Евгений Вишняков, вице-губернатор Приморского края: «К 10 февраля мы закончим утепление фасада, работы сейчас идут полным ходом, и, надеемся, что дети и их родители ощутят уже положительный эффект от этого. Кроме того, завезены учебники, закуплены компьютеры, завезена новая мебель в школу в поселок Светлое, а также книги в библиотеку».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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