Министр сельского хозяйства Бразилии может посетить Приморье
Одним из участников предстоящего Восточно-экономического форума может стать министр сельского хозяйства Бразилии. Такое предложение он получил во время рабочей встречи с коллегой из России. Министр сельского хозяйства страны Александр Ткачёв обсудил с Блайро Магги вопросы развития взаимной торговли между Россией и Бразилией. Сейчас товарооборот между странами превышает 2 млрд долларов. Жителям Бразилии уже хорошо знаком вкус нашей гречки, картошки и шоколада. А вскоре к этому списку добавится еще зерно и рыба. Министр сельского хозяйства Бразилии выразил желание продолжить обсуждение вопросов сотрудничества уже на приморской экономической площадке ВЭФа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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