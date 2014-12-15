Депутатов Приморья предложили лишать статуса за прогулы

В Приморье планируют ужесточить требования к депутатам Законодательного Собрания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Нововведения обсудили на заседании фракции Единой России в краевом парламенте 24 января. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

С инициативой об ужесточении парламентской дисциплины выступил председатель комитета по депутатской этике и регламенту Дмитрий Новиков.

«Мы предлагаем усилить контроль за посещаемостью. К сожалению, выявилась такая тенденция, что некоторые парламентарии игнорируют заседания комитетов и Законодательного Собрания, на которых принимаются ключевые решения в жизни края. Предлагаем таких нарушителей лишать зарплаты, либо при систематических прогулах – полномочий», – отметил он.

Снисхождение парламентарии предлагают проявить только к тем, у кого есть уважительные причины – болезнь, командировки или личные обстоятельства.

«Если депутат не может посетить мероприятие, он обязан письменно предупредить руководство с указанием причины», – добавил Дмитрий Новиков.

Инициативу поддержал и Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. По словам главы региона, недопустимо, чтобы народные избранники безответственно относились к своим обязанностям.

«К сотрудникам Администрации Приморского края я предъявляю достаточно жесткие дисциплинарные требование. Считаю, что и парламентарии должны вести себя аналогично. Если человек взял на себя ответственность представлять интересы людей, избравших его, он должен ходить на работу. Если же нет – приморцы изберут себе более достойного кандидата. Многим, конечно, может не понравиться это, но порядок необходимо навести», – заявил Владимир Миклушевский.

Пока инициатива находится в стадии разработки и в ближайшее время будет представлена на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания в виде поправок к действующему закону.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]