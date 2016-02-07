В прошлые выходные в Москве на ВДНХ прошел XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Партийцы обсудили программу партии на ближайшие годы и обновили руководящий состав. В столице месте с приморской делегацией работали и наши корреспонденты.

Гостями и участниками съезда стали более трех тысяч человек, приехавшие со всей России. Региональные секретари партии, депутаты, министры, эксперты, представители средств массовой информации. Форум открылся с обсуждения ряда важных для государства вопросов. Дискуссии велись на семи тематических площадках, каждая из которых посвящена какой-то определенной проблемной сфере.

Качество работы власти, экономика, здоровье нации, социальная политика и многое другое. По словам участников съезда, вопросы, обсуждаемые на дискуссионных площадках, являются приоритетными для партии и включены в ее программу, которая рассчитана на ближайшие пять лет.

Один из главных этапов Съезда — выборы руководящего состава — Высшего и Генерального советов, Центральной контрольной комиссии. Ну и конечно же избрание председателя партии. Делегаты единогласно проголосовали за Дмитрия Медведева, который занимает этот пост с 2012 года.

После выборов некоторые ключевые позиции в партии достались и приморским единороссам. Например, депутат госдумы Виктор Пинский — единственный представитель Дальнего Востока, кто получил место в Президиуме генерального совета.

Отметим, что от нашего края на съезд приехала делегация из 17 человек. Кроме того, в форуме приняли участие депутаты единороссы, представляющие Приморье в российском парламенте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]