Пьяная ссора закончилась поножовщиной в Фокино

23 января 2017 года в квартире дома на улице Усатого в ЗАТО город Фокино обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: ножевым ранением в области грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний ранее судимый приятель потерпевшего.

Он признался, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой он нанес удар ножом в область спины оппоненту и убил его.

На месте происшествия проведен обыск, по уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]