Во Владивостоке пресечена попытка контрабанды автозапчастей

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации на товары как автозапчасти торговой марки «Great Wall», произведенные в Китае, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено порядка 39 тысяч единиц товаров, на индивидуальную упаковку которых нанесены товарные знаки «Honda» и «Nissan». Согласно маркировке обнаруженные товары произведены в Японии, США и Корее. По итогам фактического контроля установлено, что сведения о более чем 98 % единиц товаров заявлены в декларации на товары недостоверно. Скрыть истинные товарные знаки не помогла даже дополнительная упаковка каждого ящика, нанесенная кустарным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на владивостокскую таможню.

По факту заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах и представления недействительных документов решается вопрос о возбуждении административного производства. Товары, ввезенные без необходимых документов, изъяты и помещены на ответственное хранение.

Учитывая, что товарные знаки «Honda» и «Nissan» являются зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, помимо установления реальной стоимости товаров, таможенной экспертизе предстоит проверить выявленные автозапчасти на наличие признаков контрафактности. Информация о выявленных товарах направлена Владивостокской таможней представителям правообладателей товарных знаков «Honda» и «Nissan».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]