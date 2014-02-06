Во Владивостоке пресечена попытка контрабанды автозапчастей
В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации на товары как автозапчасти торговой марки «Great Wall», произведенные в Китае, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено порядка 39 тысяч единиц товаров, на индивидуальную упаковку которых нанесены товарные знаки «Honda» и «Nissan». Согласно маркировке обнаруженные товары произведены в Японии, США и Корее. По итогам фактического контроля установлено, что сведения о более чем 98 % единиц товаров заявлены в декларации на товары недостоверно. Скрыть истинные товарные знаки не помогла даже дополнительная упаковка каждого ящика, нанесенная кустарным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на владивостокскую таможню.
По факту заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах и представления недействительных документов решается вопрос о возбуждении административного производства. Товары, ввезенные без необходимых документов, изъяты и помещены на ответственное хранение.
Учитывая, что товарные знаки «Honda» и «Nissan» являются зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, помимо установления реальной стоимости товаров, таможенной экспертизе предстоит проверить выявленные автозапчасти на наличие признаков контрафактности. Информация о выявленных товарах направлена Владивостокской таможней представителям правообладателей товарных знаков «Honda» и «Nissan».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.02.2014 Товары из интернет-магазинов Китая незаконно везли в Приморье под видом хозяйственных товаров
-
09.10.2015 В торговом порту Владивостока найдена контрабанда на миллион рублей
-
24.12.2014 Японский автоконцерн "Мазда" не сумел защитить права на товарный знак в Приморье
-
18.01.2017 В Приморье пытались ввезти клаксоны неизвестной "системы"
-
12.08.2015 124 кг камчатского краба не пропустила Уссурийская таможня
-
13.07.2015 В порту Славянка на борту судна, прибывшего из Японии, обнаружен незадекларированный алкоголь
Добавить комментарий