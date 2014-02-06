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Во Владивостоке пресечена попытка контрабанды автозапчастей

Во Владивостоке пресечена попытка контрабанды автозапчастей

Фото: Владивостокская таможня

В ходе проведения таможенного досмотра товаров, заявленных в декларации на товары как автозапчасти торговой марки «Great Wall», произведенные в Китае, сотрудниками Владивостокской таможни выявлено порядка 39 тысяч единиц товаров, на индивидуальную упаковку которых нанесены товарные знаки «Honda» и «Nissan». Согласно маркировке обнаруженные товары произведены в Японии, США и Корее. По итогам фактического контроля установлено, что сведения о более чем 98 % единиц товаров заявлены в декларации на товары недостоверно. Скрыть истинные товарные знаки не помогла даже дополнительная упаковка каждого ящика, нанесенная кустарным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на владивостокскую таможню.

По факту заявления при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах и представления недействительных документов решается вопрос о возбуждении административного производства. Товары, ввезенные без необходимых документов, изъяты и помещены на ответственное хранение.

Учитывая, что товарные знаки «Honda» и «Nissan» являются зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, помимо установления реальной стоимости товаров, таможенной экспертизе предстоит проверить выявленные автозапчасти на наличие признаков контрафактности. Информация о выявленных товарах направлена Владивостокской таможней представителям правообладателей товарных знаков «Honda» и «Nissan».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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