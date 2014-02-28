Сообщение о китайских ракетах на границе с Приморьем не вызвало озабоченности в Совфеде

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщает англоязычная китайская газета Global Times.

По ее данным, ранее в интернете появились фотографии этих ракетных комплексов. Предположительно, снимки были сделаны в провинции Хэйлунцзян... Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс"

По мнению военных экспертов, размещение ракет обусловлено окончанием научно-исследовательских работ. В СМИ есть и другая версия: публикация в интернете фотографий новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и является ответом на его "провокационные заявления".

Ракета DF-41 — это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, имеющая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения; максимальная дальность около 14 тыс. км.

Высокий уровень отношений России и Китая не дает оснований для озабоченностей в связи с сообщениями СМИ о размещении Китайской Народной Республикой баллистических ракет на границе с РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", - сказал Косачев "Интерфаксу" во вторник.

В свою очередь, бывший начальник 4-го Научно-исследовательского института Минобороны РФ, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Дворкин назвал размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет вблизи российской границы чисто политическим жестом, который никакой военной угрозы для России не несет.

"Может быть это для того чтобы продемонстрировать самостоятельную ядерную политику Трампу; может, это какие-то соображения внутреннего характера", - сказал Дворкин "Интерфаксу".

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Что было известно ранее:

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в находящейся на границе с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает англоязычная китайская газета Global Times со ссылкой на СМИ Гонконга и Тайваня.

Эти СМИ, как утверждает Global Times, ранее сообщили, что на неких китайских сайтах появились фотографии данных ракетных комплексов. Предположительно, снимки были сделаны в провинции Хэйлунцзян.

"Военные аналитики полагают, что это, по всей видимости, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 и что она была размещена в северо-восточном Китае", - пишет газета. По ее мнению, "это не является подтверждением теории о китайской угрозе, но служит росту авторитета Народно-освободительной армии (НОАК) Китая".

Global Times отмечает, что "в мире постоянно появляются спекуляции на тему Dongfeng-41", однако пока "нет авторитетной информации" о том, действительно ли в Китае есть ракетные бригады с таким оружием, сколько их существует и где они размещены.

По мнению военных экспертов, размещение ракет обусловлено окончанием научно-исследовательских работ. В СМИ есть и другая версия: публикация в интернете фотографий новой ракеты связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и является ответом на его "провокационные заявления".

Ракета DF-41 — это межконтинентальная баллистическая ракета на твердом топливе, имеющая от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения; максимальная дальность около 14 тыс. км.

Трамп и Китай



В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался в пользу более жесткого подхода к отношениям с Китаем.

Ранее беспокойство Китая вызвал телефонный разговор между Трампом и главой Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым случаем официального общения глав США и Тайваня с 1979 года, когда дипломатические отношения между странами были разорваны.

До сих пор Белый дом признавал политику "единого Китая" и считал КНР единственным суверенным государством на территории материкового Китая и острова Тайвань. Трамп, однако, усомнился в целесообразности политики "одного Китая".

"Я вполне понимаю политику "единого Китая", но я не понимаю, зачем нам ее придерживаться, если мы не договоримся с Китаем по другим вопросам, включая торговлю", - заявил в декабре Трамп. Он добавил также, что не хочет, чтобы Китай диктовал ему, какие звонки принимать, а какие нет, отметив все же, что инициатором выступила сама президент Тайваня Цай Инвэнь.

В отношениях между материковой и островной частями Китая наблюдается похолодание, вызванное тем, что нынешняя администрация острова отказывается принимать концепцию "единого Китая", которой придерживается Пекин.

14 декабря китайский посол в США призвал не делать суверенитет КНР предметом торга. Представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ань Фэншань предупредил, что если принцип "единого Китая" "будет подвергнут вмешательству или нарушен, то здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и США будут под вопросом, мир и стабильность в Тайваньском проливе окажутся под серьезным негативным влиянием".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]