Житель Владивостока застрелился из ружья возле АЗС
В ночь на вторник, 24 января, в полицию поступило сообщение о том, что на Калинина в районе автозаправки лежит мужчина в крови. Стражи порядка обнаружили рядом с погибшим ружье, из которого и был произведен смертельный выстрел. По предварительным данным, причина случившегося – самоубийство.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, тело мужчины обнаружил его родственник, который и вызвал скорую. Врачи констатировали смерть гражданина, скончавшегося от огнестрельного ранения в грудь.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили рядом с погибшим помповое ружье «Бекас». Личность мужчины была установлена. Им оказался 40-летний житель Владивостока, проживающий в Первомайском районе.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. Основной версией случившегося является самоубийство.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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