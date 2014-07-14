Друзья Жанны Роштаковой не верят, что ее смерть - несчастный случай

Близкие экс-солистка группы «Лицей» сомневаются, что ее смерть - несчастный случай. Друзья утверждают, что ее убили из-за квартиры, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на teleprogramma.pro.

Напомним, 33-летняя экс-солистка группы «Лицей» погибла при загадочных обстоятельствах. Подруга Евгения нашла тело Жанны в ванной съемной квартиры после того, как подруга длительное время не выходила на связь. По информации, которая появилась сразу после смерти, женщине на голову в ванной упала полка.

"Никакой полки там не было. Это была деревянная подставка под голову, которая плавала в ванной, когда обнаружили тело, — поведал друг певицы из Владивостока Евгений Семененко в программе НТВ "Говорим и показываем".

В студии собрались близкие друзья и коллеги Жанны Роштаковой, чтобы привлечь внимание общественности к причине смерти Жанны Роштаковой. Как известно, следственная проверка по факту смерти певицы еще ведется, а ее тело уже кремировали.

"В несчастный случай мы не верим. Думаю, есть что-то странное в том, что тело так быстро кремировали. Я была удивлена. У Жанны было огромное количество концертов. Она зарабатывала деньги, была востребованной и обеспеченной", — рассказала Софья Тайх, бывшая солистка группы «Лицей» и подруга погибшей.

Жанна хорошо зарабатывала во Владивостоке: давала уроки музыки, по вечерам пела в ресторане (один концерт стоил 15 тысяч рублей). Но Роштакова собиралась переезжать в Москву и незадолго до смерти обсуждала это с другом певцом Прохором Шаляпиным.

"Ее нашли в ванной, а в квартире были открыты окна, спустя несколько суток пахло валерьянкой. Это очень странно, зачем женщине, которая принимает зимой ванну, открывать окна?" — недоумевает Анна Калашникова, знакомая экс-солистки группы «Лицей».

Калашникова считает, что смерть Жанны связана с ее московской квартирой. Этого же мнения придерживались и другие гости программы. Жанна Роштакова — собственница двухкомнатной квартиры в Москве в районе Царицыно. Гости студии предположили, что причина смерти певицы могла быть насильственной, ведь ее недвижимость в Москве стоит примерно 10 миллионов рублей, а сейчас убивают и за меньшие суммы. Но кто станет наследником квартиры, пока неизвестно. С мужем Михаилом Жанна недавно развелась, хотя сохранила хорошие отношения.

"Думаю, что произошел сердечный приступ", — высказал свое мнение бывший супруг Роштаковой.

Собравшиеся в студии пришли к выводу, что в этой смерти не все так просто, как объявили в самом начале.

Анна Грачевская, знакомая певицы, высказала свои сомнения в эфире: «Муж Жанне постоянно звонил. Это странное поведение… А в ее смерти слишком много подозрительного».

Виноват ли кто-то в смерти экс-солистки группы «Лицей» Жанны Роштаковой или все-таки это несчастный случай, станет известно после заключения судмедэкспертов.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]