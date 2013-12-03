Долгожданный ремонт дома обернулся для жителей села Степное настоящей бедой. С начала зимы собственники верхних этажей замерзают. Причина - крыша, которую начали обновлять по программе капительного ремонта. Строители сняли старый утеплитель на чердаке, а новый не могут положить уже почти два месяца.

Время ремонта стало для них ледниковым периодом. Жители верхних этажей уже полтора месяца в квартирах ходят в верхней одежде, спят, не раздеваясь, а согреться пытаются электрическими плитами и обогревателями. Средняя температура по дому - +12. На улице морозы стоят трескучие, что еще больше усугубляет ситуацию.

Тамара Смолей, жительница с. Степное: «Я так удивилась. Спрашиваю: «Вы что, кровлю собираетесь зимой перекрывать?» А они мне: «Да. Мы быстро управимся»».

Жилфонд в Степном обновляют по программе капительного ремонта. Кровлю в доме по Школьному переулку начали чинить в начале декабря. Работы обещали завершить до Нового года. Строители сняли утеплитель, однако, до сих пор новый согревающий слой на крыше так и не появился. Поэтому потолоки в квартирах промерзают, а температура в помещении резко упала.

Когда столбик термометра на улице ползет вниз, накаляется терпение местных жителей. Строители каждый день обещают утеплить дом, однако нужный материал к месту так и не привезли. При этом прораб, курирующий работы, уверяет, что люди преувеличивают проблему.

Степан Иванов, старший строительной бригады: «У нас все по плану. Я же не могу постелить утеплитель, когда мы тут другим занимаемся. И вообще это котельная так топит, а это не от нас зависит».

По смете на крышу двухэтажки потратили 3 миллиона рублей. Сумма для местных пенсионеров космическая. Жители квартир, где температура ниже нормы, возмущены тем, что счета за тепло приходят исправно.

Анатолий Федчун, руководитель управляющей компании: «Подрядчики пообещали нам, что они на этой неделе закончат. Утеплитель привозили они, но качество нас не устроило, и мы попросили его заменить».

В управляющей компании пообещали, что в ближайшие дни создадут комиссию по мониторингу температуры в квартирах. Скорее всего возмещать убытки людям придется за счет средств фонда капитального ремонта. Потеплеет в доме только после завершения всех работ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]