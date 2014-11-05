Краевой бюджет увеличил расходы на поддержку приморцев, выплачивающих ипотеку

Более 87 миллионов рублей запланировано в бюджете Приморья на 2017 году на поддержку жителей края, выплачивающих ипотеку. Эту меру социальной поддержки получают семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или для участия в долевом строительстве.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, эта мера социальной поддержки популярна у новоселов. В 2016 году список получателей компенсаций пополнился за счет участников федеральной программы «Жилье для российской семьи».

В прошлом году расходы краевого бюджета на компенсации по ипотеке составили 52 миллиона рублей. В этом запланированная превысила 87 миллионов рублей.

Социальная поддержка граждан в сфере ипотечного кредитования действует в Приморском крае с 2012 года в рамках майского Указа Президента. Напомним, документ предписывает субъектам формирование специальных условий для возмещения расходов по ипотеке

Выплаты, компенсирующие часть расходов по уплате процентов за ипотеку, новоселы получают, если сумма ипотечного кредита не превышает 2,5 миллиона рублей.

Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку исходя из размера процентной ставки по кредиту.

Компенсация на проценты по ипотеке производится в течение пяти лет. Досрочно социальная выплата прекращается при полном погашении заемщиком жилищного кредита, наличии трехмесячной просроченной ссудной задолженности, по личному заявлению заемщиков. А также со снятием с регистрационного учета по месту жительства заемщиков в связи с отъездом за пределы Приморского края.

Вице-губернатор края Павел Серебряков считает, что социальная поддержка в таком вопросе, как ипотечное кредитование стимулирует семьи приобретать жилье в новых домах.

С начала действия закона правом снизить затраты на ипотечные кредиты с помощью государства воспользовались около 1,4 тысяч приморцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]