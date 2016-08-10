Приморский "Адмирал" разгромил "Медвешчак" из Загреба
24 января «Адмирал» переиграл в очередном домашнем матче «Медвешчак» из Загреба – 4:1. Дублем в этом матче вторую игру подряд отметился Роберт Саболич, еще две шайбы в составе «моряков» на свой счет записал Павел Макаренко.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ХК "Адмирал", для открытия счета в этой игре приморцам хватило первого же удаления гостей: Саболич с любимой точки – вершины правого круга вбрасывания – неотразимо с ходу щелкнул в ближний угол. 1:0.
Хорваты отыгрались на старте второго периода: Лессио из-за спины защитника по бильярдному подставил клюшку – 1:1.
«Моряки» ответили ремейком первого гола: снова сработала связка Ткачёв – Саболич. 2:1.
Третью шайбу презентовал Макаренко в сольном проходе – 3:1.
Через шесть минут Макаренко сделал первый в карьере в КХЛ дубль, завершив силовой проход Жафярова точным добиванием – 4:1.
Адмирал (Владивосток) – Медвешчак (Загреб) – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).
24 января. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5286 зрителей (5550).
Судьи: Кислов (Челябинск), Франё (Чехия).
Голы: 1:0 Саболич (Ткачёв, Блум, 8.44, б.), 1:1 Лессио (Безина, Крейчик, 21.05, б.), 2:1 Саболич (Ткачёв, 22.08), 3:1 Макаренко (Бартулис, Блум, 30.21), 4:1 Макаренко (Жафяров, 36.02).
Адмирал (16): Серебряков;
Бартулис-к – Блум (2), Ткачёв (2) – Саюстов – Саболич (4);
Моррисонн (2) – Волченков (4), Краснослободцев – Райт – Горшков;
Земчёнок – Мнацян, Казаков – Макаренко – Жафяров;
Курашов, Плотников – Фисенко (2) – Сигарёв, Алексеев.
Медвешчак (35+4 к.ш.): Гарнетт;
Безина – Парлетт (25), Лессио (4) – Болдюк – Жиру;
Катич – Крейчик, Аркалов – Перкович – Заношки (2);
Смит – Ларкин, Воронин – Смейкал – Глумак-к (2);
Козак (2); Миличич, Махбод.
Броски: 31 (9+14+8) – 30 (10+12+8).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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