В Приморье задержан находившийся в федеральном розыске хабаровчанин

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 28-летнего местного жителя. Потерпевший сообщил, что у него похитили сотовый телефон, причинив ущерб на сумму около 10 тысяч рублей.

Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что проживает в реабилитационном центре вместе с шестью гражданами. Утром он с некоторыми из знакомых ушел на работу.

Сотрудники полиции установили, что один из них вернулся в центр под предлогом забрать сигареты. Злоумышленник оставшимся в квартире свидетелям пояснил, что потерпевший попросил его забрать забытый телефон. После подозреваемый скрылся и не выходил на связь. Полицейские составили ориентировку на подозреваемого.

Сотрудники вневедомственной охраны федеральной службы войск Росгвардии задержали 20-летнего ранее судимого, находившегося в федеральном розыске по подозрению в совершении угона автотранспорта, жителя города Хабаровска. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенное продал, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

По данному факту в следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]