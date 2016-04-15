Многоквартирный дом в поселке Раздольное оказался cкованным льдом
Они каждый день выходят на лед, но к хоккею или конькобежному спорту никакого отношения не имеют. Жители одного из многоквартирных домов в поселке Раздольное оказались буквально скованы замерзшей водой. Причина образования льда - грунтовые воды. Репортаж об этом смотрите сегодня в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале "Россия-1". Не пропустите!
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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