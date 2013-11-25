Будущие врачи в Приморье готовы работать на самом современном оборудовании

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский накануне Дня студента встретился с учащимися Тихоокеанского государственного медицинского университета. Тот факт, что современные информационные технологии – будущее медицины, в лучшем медицинском вузе на Дальнем Востоке России, знают не понаслышке, здесь уже сегодня готовят специалистов, которые смогут работать на сложном оборудовании.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, губернатор Приморья Владимир Миклушевский проинспектировал систему подготовки будущих врачей в новом корпусе ТГМУ. Глава региона осмотрел отделения хирургии, реанимации, травматологии, терапии, общего ухода и сестринского дела, оснащенные самым современным учебным оборудованием.

«Сегодня наш центр является одним из лучших в стране, здесь есть тренажеры мануальных навыков, инструментальных методов диагностики, эндоскопических оперативных вмешательств, родовспоможения, аудио и видео тренажеры патологических состояний, учебные компьютерные 3D-технологии. Их использование способствует максимальной адаптации будущих специалистов к современным условиям работы в системе здравоохранения», – рассказал ректор университета Валерий Шуматов.

На виртуальных симуляторах с обратной тактильной связью можно отрабатывать хирургические навыки, провести операцию или реанимационные действия. При этом компьютер сам отследит правильность действий будущего врача и выставит оценку. На таком оборудовании тренируются не только студенты, но и практикующие врачи. Сложное техническое оборудование помогает получить необходимые профессиональные навыки, отметил руководитель вуза.

Владимир Миклушевский подчеркнул, сегодня здравоохранение – одна из самых высокотехнологичных сфер, современные методики и технологии должны активно внедряться и в процесс обучения, и Тихоокеанский медицинский университет в полной мере соответствует этому тренду.

«Информационные технологии за последние 10 лет совершили революцию, такие операции, какие позволяет проводить высокотехнологичное оборудование, раньше казались фантастикой. Мы уделяем большое внимание переоснащению приморских лечебных учреждений, и именно вашему поколению, предстоит внедрять передовые технологии и совершить очередной прорыв в здравоохранении, и я верю, что у вас это получится», – отметил губернатор края.

Ключевое направление внедрения современных информационных технологий – развитие телемедицины, акцентировал губернатор.

«Эта задача поставлена президентом страны Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. В Приморье уже почти 90% медицинских учреждений используют или находятся в процессе внедрения информационных технологий. Это помогает решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров в отдаленных населенных пунктах и повысить качество услуг. Мы будем усиливать работу в этом направлении, и нам очень нужны специалисты, которые со студенческой скамьи знают эти технологии», – заявил Владимир Миклушевский.

Отметим, за последние три года объем высокотехнологичной медицинской помощи в Приморье увеличился в два раза. В первую очередь это связано с открытием в крае медицинского центра ДВФУ и перинатального центра. Кроме того, лицензию на оказание такой помощи имеют 20 лечебных учреждений региона.

Знаковыми событиями для сферы здравоохранения региона стали развитие санитарной авиации, приобретение девяти реанимобилей для Службы материнства и детства и медицинский автопоезд «Забота».

Справочно: Тихоокеанский государственный медицинский университет – признанный лидер медицинских вузов Дальневосточного Федерального округа. За последние пять лет по программам интернатуры и ординатуры здесь подготовлено 299 врачей по наиболее востребованным для региона специальностям. В 2017 планируемый выпуск составит 86 человек.

Ежегодно вуз выпускает около 800 студентов, из них 62% – целевики, которые после окончания учебы уезжают работать в районные и сельские больницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]