С начала года на дорогах Приморского края получили травмы 9 детей-пешеходов в возрасте от 7 до 15 лет. Автомобильные аварии произошли в 7 населенных пунктах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкйо на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, сотрудники Госавтоинспекции отмечают увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, школьники получают травму либо в утреннее время суток, по пути в образовательное учреждение, либо в обеденное – при возвращении домой.

По данным статистики в январе месяце «аварийно-опасным» днем недели стал вторник, далее среда и четверг. По населенным пунктам наибольшее число происшествий зарегистрировано в г. Владивостоке, кроме того по одному ДТП произошло в г.Большой Камень, г. Лесозаводск, г. Находка, Октябрьском районе, Уссурийском городском округе и Хасанском районе.

Так, 24 января в г. Лесозаводске под колеса автомобиля "Хонда Легенд" попал 8-летний мальчик. Ребенок находился на остановке общественного транспорта в ожидании школьного автобуса, увидел на противоположной стороне дороги друзей и побежал к ним, не посмотрев по сторонам. В результате удара второклассник получил травму бедра. Утром 25 января в г. Уссурийске по дороге в школу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода пострадали 2 ребенка 11 лет.

Высокая аварийность в равной степени связана с нарушениями, как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей. Правильное взаимодействие пешехода и водителя – залог безопасности дорожного движения. Осторожный водитель плюс осторожный пешеход – почти стопроцентная страховка от аварий. Если осторожность исходит лишь с одной стороны, - процент страховки уменьшается вдвое.

Организаторы социальной кампании «Сложности перехода» подготовили для участников дорожного движения плакаты с инфографикой, на которых в доступной форме отражены основные правила дорожной безопасности на пешеходных переходах (https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/safetyperehod).

Один из плакатов рассказывает о правилах проезда вблизи образовательных организаций. С помощью этой инфографики можно легко запомнить 8 дорожных примет перед образовательными организациями и выучить правила поведения при приближении к школам, детским садам и другим детским учреждениям. Таким образом, организаторы кампании «Сложности перехода» надеются еще раз обратить внимание водителей на необходимость быть особенно внимательными и осторожными на дороге, особенно там, где проезжую часть часто переходят дети.

Второй плакат с инфографикой посвящен правилам безопасного перехода дороги для детей. На инфографике перечислены 6 основных рекомендаций, - переходить дорогу только по пешеходному переходу, использовать световозвращающие элементы, взаимодействовать с водителем, правильно обуваться, быть внимательным и держать родителей за руку при переходе.

Этот плакат адресован, прежде всего, родителям, - инфографика поможет им в доступной форме объяснить детям правила безопасного перехода дороги. Кроме того, правила легко запомнить, - они написаны двустишиями, что также облегчит восприятие детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]