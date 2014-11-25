Огнеборцы Лесозаводска спасли человека при пожаре в одноквартирном деревянном доме
24 января в 9.12 на пульт пожарно-спасательной службы города Лесозаводска поступила информация о пожаре в одноквартирном деревянном доме на улице Пограничной.
Оперативно по указанному адресу прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в доме горели полы под печью отопления. Наблюдалось сильное задымление.
В 09.19 пожар был локализован, в 10.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. При тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Из горящего дома пожарные спасли одного человека. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.01.2017 Пожарные Дальнереченска спасли двоих человек
-
07.01.2017 В Находке огнеборцы при пожаре спасли 15 человек
-
29.11.2016 Огнеборцы спасли шесть человек на пожаре в посёлке Кировском
-
18.11.2016 В Спасске-Дальнем при пожаре спасли одного человека
-
27.10.2016 В Находке брандмейстеры спасли из огня двоих человек
-
25.11.2014 Пожарные Лесозаводска спасли пять человек на пожаре
Добавить комментарий