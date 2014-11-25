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Огнеборцы Лесозаводска спасли человека при пожаре в одноквартирном деревянном доме

Огнеборцы Лесозаводска спасли человека при пожаре в одноквартирном деревянном доме

Фото: Snitsya-son.ru

24 января  в  9.12 на пульт пожарно-спасательной службы города Лесозаводска поступила информация о пожаре в одноквартирном деревянном доме на улице Пограничной.

Оперативно по указанному адресу прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в доме горели полы под печью отопления. Наблюдалось сильное задымление.

В 09.19 пожар был локализован, в 10.00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. При тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Из горящего дома пожарные спасли одного человека. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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