Экскурсия без экскурсовода. На одном из известных туристических порталов появился аудиогид по Владивостоку. Благодаря ему увидеть самые интересные места города и узнать интересную информацию о них теперь можно совершенно бесплатно. Необходимо лишь устойчивое интернет-соединение и три часа свободного времени. Правда пока гид доступен лишь на русском языке.

Под сопровождение аудиогида Ирина некогда прогуливалась по узким улочкам Рима и шумным площадям Пекина. Теперь настал черед родного Владивостока. На ее мобильном установлено популярное во всем мире приложение Izi.travel, в котором собраны аудиоэкскурсии по всем туристическим центрам планеты, совсем недавно там появился и путеводитель по приморской столице.

Ирина Теппер, жительница Владивостока: «Очень удобно, классно, информативно. Мы здесь живем, но очень редко интересуемся историей, а Izi.travel помог мне что-то новое узнать о городе».

С помощью аудиогида турист может самостоятельно найти интересное место и послушать основную информацию о нем. Услуга совершенно бесплатная, необходим лишь интернет и время.

Экскурсионные объекты расположены недалеко друг от друга, что не позволит туристу заблудится. Кроме того история про каждую достопримечательность длится не больше 4 минут, это позволит обойти все достопримечательности Владивостока за 3 часа.

В аудиоэкскурсии по Владивостоку - 16 объектов. Кроме того? для туристов записаны еще и шесть туров по музеям города.

Александр Швейковский, ведущий специалист туристско-информационного центра Приморского края: «В дальнейшем будут разрабатываться новые маршруты, по крепостям, острову Русскому. В дальнейшем будут маршруты по краю, не только по Владивостоку».

Пока аудиогид доступен лишь на русском языке, ближе к началу туристического сезона он заговорит еще и на английском. Впрочем на двух языках создатели останавливаться не собираются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]