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Жителя Владивостока отказались принять в больнице без полиса

Жителя Владивостока отказались принять в больнице без полиса

Фото: Newsbox24.tv

21 января мужчина, получивший травмы после избиения на митинге против строительства супермаркета во Владивостоке, обратился в больницу № 1 на улице Садовой. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, в приемном покое больнице у мужчины потребовали паспорт и медицинский полис, последний документ он оставил дома.

«Если ты его оставил дома, то плати деньги. Я, что должен все бумажки носить с собой? Этот полис есть в базе данных. Есть паспорт можно проверить все»,  - говорит потерпевший.

Причем пациентов удивляло тотальное равнодушие врачей к своей работе.

«Вон тут больные лежат тоже. Нафиг никому не нужны. Час назад привезли его на Скорой. Лежит в коридоре».

В регистратуре мужчине снова дали понять, что без полиса его персона никому не интересна.

«По полису. Вот висит объявление. Вот, оказываем помощь, вот, пожалуйста. Бесплатно? По полису. Ну, у меня полис дома. Мне, что сейчас ехать на Шамору?».


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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