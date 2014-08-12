Инспекторы ДПС изъяли наркотики у пассажира иномарки во Владивостоке

Находясь на маршруте патрулирования в Первомайском районе Владивостока, инспекторы дорожно-патрульной службы на улице Окатовой остановили автомашину "Хонда Фит". Как сообщает "Вети: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, увидев сотрудников полиции, 31-летний пассажир иномарки начал заметно нервничать. На вопрос полицейских, имеет ли он при себе запрещенные вещества, пассажир ответил, что у него имеется запрещенное вещество для собственного употребления.

В ходе проведения личного досмотра изъят сверток с веществом, который направлен в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим веществом – смесью, содержащей производное метилэфедрона весом 0,54 грамма.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]