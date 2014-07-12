С какими проблемами столкнулись приморцы с введением "ЭРА ГЛОНАСС"?

"ЭРA ГЛОНАСС" вопреки мнениям скептиков не остановила ввоз импортных иномарок в Россию. Кроме того, на нынешней неделе дилерские центры оборудовали машины образца 2017 года кнопкой вызова экстренного реагирования. Но для этого компании пришлось получить сертификат, подтверждающий, что в случае ДТП система действительно сработает. А вот дооборудовать ввезенные в страну иномарки сейчас сложно. Единственная компания, которая готова продавать экстренную «кнопку», выжидает, когда законопроект по установке «ГЛОНАСС» станет более ясным. Почему бизнесмены не хотят рисковать? И насколько понятна система для автолюбителей. Репортаж об этом смотрите в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]