С какими проблемами столкнулись приморцы с введением "ЭРА ГЛОНАСС"?
"ЭРA ГЛОНАСС" вопреки мнениям скептиков не остановила ввоз импортных иномарок в Россию. Кроме того, на нынешней неделе дилерские центры оборудовали машины образца 2017 года кнопкой вызова экстренного реагирования. Но для этого компании пришлось получить сертификат, подтверждающий, что в случае ДТП система действительно сработает. А вот дооборудовать ввезенные в страну иномарки сейчас сложно. Единственная компания, которая готова продавать экстренную «кнопку», выжидает, когда законопроект по установке «ГЛОНАСС» станет более ясным. Почему бизнесмены не хотят рисковать? И насколько понятна система для автолюбителей. Репортаж об этом смотрите в 21.45 в программе "Вести: Приморье" на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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