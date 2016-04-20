Во время отопительного сезона особую актуальность приобретают вопросы профилактики возгораний в частном жилом секторе. Зажженная печь без должного внимания, старая электропроводка и игнорирование рекомендаций по пожарной безопасности часто становятся причинами смертельной неосторожности. Сейчас специалисты продолжают рейды по частному сектору Надеждинского района с целью обучить население основам правил пожарной безопасности.

Только за первые три недели 2017 года в Надеждинском районе случилось 16 серьезных возгораний. Уничтожено и повреждено почти 10 строений, один человек пострадал, двое погибло. Буквально за два месяца до недавней трагедии жильцы деревянной одноэтажки по улице Индустриальной получили предупреждение. Как оказалось последнее.

Татьяна Малахова, заместитель начальника отдела госпожнадзора ГУ МЧС РФ по Приморскому краю: «Был 4 ноября 2016 года проведен совместный рейд, где данным гражданам вручались памятки о соблюдении требований пожарной безопасности. Обучали их под роспись».

Казаки, местные власти, студенты-стажеры и сами пожарные — такие совместные рейды проводят регулярно. По уличным громкоговорителям озвучивают предупреждения, расклеивают листовки и вручают памятки прохожим.

Роман Джеломанов, стажер, участник рейда по обучению требованиям пожарной безопасности населения: «20-30% населения не обращают внимания на те указательные знаки, которые мы им доносим, либо где-то афишы расклеиваем, памятки выдаем... То есть население относится к этому беспечно».

Особое внимание уделяется людям социально-неадаптированным или попавшим в трудную жизненную ситуацию. К жильцам бараков и частных домов специалисты приходят лично.

Кроме того, что в таком ветхом жилье зачастую причиной возгораний являются проблемы с электропроводкой, нередко сами жильцы пренебрегают правилами пожарной безопасности, находясь в нетрезвом состоянии.

Предварительная проверка по делу о жителях Тавричанки с улицы Индустриальной, погибших менее недели назад, показала - люди находились в состоянии алкогольного опьянения и возможной причиной пожара стали непогашенные окурки.

Надежда Столярова, жительница частного сектора Надеждинского района: «Меня дома не было, пришла в 2.00 ночи, у меня там две пожарные машины. И неизвестно, отчего... Там на 8 квартир дом, а выгорело две квартиры».

По статистике основными причинами пожаров в частном секторе становятся: нарушения при эксплуатации печи, электроприборов и халатное обращение с огнем. Во время каждого рейда инспекторы стараются доносить эту сухую, но важную информацию максимально доступно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]