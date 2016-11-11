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Еще один циклонический вихрь испортит погоду в Приморье в выходные дни

Еще один циклонический вихрь испортит погоду в Приморье в выходные дни

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. Но передышка будет непродолжительной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке в субботу без осадков. Температура ночью −11…−13 °С, днём −4…−6 °С. Ветер северный умеренный. В воскресенье облачно, утром и днём небольшой снег. Ветер северный умеренный, днём сильный. Температура ночью −6…−8 °С, днём −3…−5 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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