Еще один циклонический вихрь испортит погоду в Приморье в выходные дни

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. Но передышка будет непродолжительной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке в субботу без осадков. Температура ночью −11…−13 °С, днём −4…−6 °С. Ветер северный умеренный. В воскресенье облачно, утром и днём небольшой снег. Ветер северный умеренный, днём сильный. Температура ночью −6…−8 °С, днём −3…−5 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]