Сегодня, 25 января, спустя почти три с половинной месяца они вернулись домой. Во Владивосток из дальнего похода прибыли корабли Тихоокеанского флота. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома».

33-й причал. Отсюда они уходили и сюда же спустя почти три с половиной месяца вернулись. Морской танкер «Борис Бутома» пока что на рейде. Он пришвартуется позже. А для противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» уже приготовлено место среди собратьев. На берег моряки сходят под звуки торжественного марша.

За плечами у тихоокеанцев 17 тысяч морских миль. С дружеским визитом моряки посетили порты Филиппин и Южной Кореи. В Индонезии они участвовали в международной выставке вооружений. А в Бенгальском заливе показали свои возможности на совместных российско-индийских учениях.

Всего несколько дней назад «Адмирал Трибуц» и «Борис Бутома» в Японии участвовали в спасательных учениях «САРЕКС». Это большое событие, ведь со своими коллегами из Страны восходящего солнца дальневосточные моряки не проводили маневры более трех лет.

Эдуард Михайлов, контр-адмирал Тихоокеанского флота: «Отрабатывались совместные действия кораблей, вертолетов, сил спасения. Для совместных действий при оказании помощи кораблям, терпящим бедствие в море».

С цветами и транспарантами моряков встречали друзья и родственники. А начальство с традиционным жаренным поросенком. Официальная церемония завершилась ровно в 12.00. Полуденным выстрелом Владивосток поприветствовал тихоокеанцев, возвратившихся к родным берегам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]