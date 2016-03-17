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Ситуацию в поселке Светлая обсудили на заседании краевой комиссии по ЧС

Сегодня, 25 января, во Владивостоке в режиме телемоста прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Приморье. Главы всех муниципальных районов края озвучили итоги проведения аварийно-восстановительных работ. Больше всего внимания уделили ситуации в посёлке Светлая — самом пострадавшем от тайфуна «Лаойнрок». В этом населённом пункте и продолжат работать спасатели — расчищают завалы и русла рек. Вице-губернатор Вишняков взял под свой контроль вопрос с доставкой дров в посёлок в разгар холодов. В числе главных итогов проведённых работ отметили строительство новой школы в Светлой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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