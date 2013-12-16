В ночь на 27 января в Приморье ожидается сильный снег

Циклон, о котором было сообщено ранее, приближается к Приморскому краю. Завтра вечером область низкого давления подойдет к западным границам нашего края и в ночь с 26 на 27 января будет оказывать влияние на погоду Приморья и южных районов Хабаровского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на maglipogoda.ru, центр циклона пройдет по северным районам Приморья, а его фронтальный раздел вытянется с севера Приморского края и до юга Корейского полуострова.

26 января днем в крае температура составит от 0 °С до -8 °С, на южном побережье местами до +2 °С. Днем будет увеличение облачности, к вечеру до значительной. Во второй половине дня в крае ветер южный слабый до умеренного, на южном побережье сильный. Вечером на южном побережье возможен туман и небольшие осадки, в западных районах края местами начнется снег. На дорогах гололедица.

Во Владивостоке температура днем будет 0 °С -2 °С, в течение дня увеличение облачности, вечером до значительной. Ветер южный умеренный до сильного. Вечером в городе возможен туман и небольшие осадки, на дорогах гололедица.

Ночью в крае пройдет небольшой и умеренный снег на всей территории края. В первой половине ночи наиболее интенсивный снег пройдет в северо-западных и центральных районах.

Во второй половине ночи есть вероятность зарождения волнового циклона в Японском море, вблизи юго-восточного побережья Приморья. В этом случае на юго-востоке и востоке края прогнозируются сильные осадки. При отсутствии дополнительного, волнового циклона на юго-востоке и востоке края пройдут умеренные осадки. На дорогах снежный накат и гололедица. Наименьшее количество осадков ожидается в юго-западных районах, в том числе во Владивостоке и в Уссурийке. Температура сохранится от 0 °С до -8 °С, поэтому осадки будут в виде снега, на юге края мокрого снега.

Ночью и днем 27 января на дорогах будет скользко, поэтому по возможности откажитесь от поездок на автотранспорте. После прохождения фронтального раздела ветер сменит направление на северо-западное и резко усилится. Температура при этом будет понижаться.

Холодный фронт пройдет утром 27 января, поэтому похолодание и усиление ветра будет в первой половине дня пятницы. Днем 27 января на юго-западе края осадки прекратятся. На остальной территории края сохранится снег, метель. Ветер будет умеренный до сильного, на побережье сильный до штормового, на восточном побережье штормовой. В течение дня циклон покинет Приморский край и ночью выйдет на о. Сахалин. Осадки в крае прекратятся, но похолодает. На побережье сохранится ветер.

В последующие два дня в Приморском крае сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки различной интенсивности. 29 января на побережье усилится ветер и похолодает.

Далее в Приморье установится солнечная и без осадков погода.

30 января вернутся крепкие морозы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]